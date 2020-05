Addio a Little Richard, il padre del rock and roll

Lutto nella musica. Si è spento all'età di 87 anni Richard Wayne Penniman, meglio noto come Little Richard. Negli anni '50 fu tra i pionieri che rivoluzionarono la musica (e la cultura, e il costume) degli Stati Uniti prima e del resto dell'occidente poi, inventandosi di fatto il rock and roll. Sue alcune tra le canzoni più iconiche del genere: da Tutti Frutti a Long tall Sally, da Lucille a You know you make me wanna shout. E non solo nella musica fu rivoluzionario: decadente, provocatorio, apertamente omosessuale nell'America bigotta del dopoguerra, Little Richard è stato un ciclone che ha spazzato via un'epoca aprendone un'altra. Dopo una vita di premi e riconoscimenti (Rock and Roll hall of fame, Grammy, Legends hall of fame eccetera), il tributo supremo arriva nel 2010, quando la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America inserisce Tutti Frutti nell'elenco dei brani musicali da conservare per i posteri.