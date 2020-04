Perde il marito per il coronavirusIl Papa le telefona

Un'altra telefonata di Papa Francesco per rivolgere personalmente una preghiera a una donna colpita da un lutto insostenibile. Bergoglio lo ha fatto ancora, dimostrando per l'ennesima volta di essere il "Papa Umano".

Stavolta - si legge su latinaoggi - il Papa ha chiamato Claudia, la moglie di Francesco Spagnolo, rimasta vedova a causa del Covid-19. Bergoglio ha voluto abbracciare una moglie distrutta dal dolore, che si ritrova sola con tre figli, ha detto che pregherà per lei e per i bimbi. E, come sua tradizione, ha chiesto di pregare per lui.

«Pronto, sono Papa Francesco». All'inizio la moglie del dirigente Inps di Latina deceduto pochi giorni fa ha pensato ad uno scherzo. Poi la donna ha realizzato che quella voce e quei pensieri non potevano che essere del Papa e dopo lo choc iniziale ha iniziato a parlare con lui attraverso un dialogo commosso.

«Coraggio, io pregherò per sempre per voi» sono state le parole del Papa rivolte alla moglie di Spagnolo, colonna portante di una famiglia molto religiosa divisa tra le comunità parrocchiali di Santa Rita e Santa Domitilla.

«La prego - ha concluso Papa Francesco - la prego, pregate, confidate in Dio e pregate anche per me».