Vietato circolare con il diesel. Stop totale a Roma nella fascia verde

Alla fine l’annuncio è arrivato: oggi, martedì 14, dentro la fascia verde stop anche ai veicoli diesel euro 6. L’ha deciso il Campidoglio che, alle cinque di ieri pomeriggio ha diramato la comunicazione: «Visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, è stata disposta per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL fascia verde dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da euro 3 fino a euro 6».

Solo che l’Amministrazione dimentica che oggi alle 18 all’Olimpico va in scena la partita di Coppia Italia Lazio-Cremonese: vero che non è un incontro di cartello ma in genere in concomitanza con le partite i blocchi venivano sospesi.

Paradossalmente, tocca augurarsi che piova: certo, anche con due gocce la città si allaga perché i tombini non vengono sturati e, dato che non vengono potati, gli alberi crollano e lì restano per mesi, ma almeno l’aria è meno mefitica. Sia chiaro: le normative europee recepite dall’Italia obbligano i sindaci a emanare i provvedimenti di blocco del traffico e di limitazione ai riscaldamenti quando le centraline superano i limiti troppo a lungo. Ma è anche vero che in questi tre anni e mezzo abbondanti di Raggi e 5Stelle a Palazzo Senatorio...

