Gaetano Manfredi, il nuovo ministro dell'Università è il fratello dell'ex deputato Pd

Due ministri al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. La responsabilità di governo per scuola e ricerca torna a separarsi dopo 20 anni: alla guida dei due dicasteri, Istruzione e Università e ricerca,vanno la sottosegretaria grillina Lucia Azzolina e il rettore dell'ateneo Federico II di Napoli Gaetano Manfredi. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. All'Istruzione il nome di Azzolina, dirigente scolastico e già sottosegretaria allo stesso ministero in quota M5S (in pole position da giorni dopo le dimissioni di Fioramonti; al ministero della Ricerca invece Gaetano Manfredi indicato da Pd. Il rettore dell'Università Federico II di Napoli e presidente della Conferenza dei rettori è anche fratello dell'ex deputato Pd Massimiliano Manfredi eletto alle elezioni politiche del 2013 alla Camera dei Deputati.

Il fratello del neo ministro è stato fino ad ottobre 2001 segretario provinciale della Sinistra Giovanile a Napoli. Dal 2006 al 2008 a capo della segreteria del Ministro della Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais. Dal 2008 al 2009 coordinatore per le attività programmatiche nazionali del PD all'interno del gruppo dirigente del PD con Walter Veltroni e Dario Franceschini. Dal 2010 al 2013 è inoltre stato Presidente del Pd in provincia di Napoli.