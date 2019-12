Due famiglie tedesche distrutte dalla slavina

Due famiglie tedesche distrutte. E la paura che non sia finita qui. Sono tutte originarie della Germania le tre vittime - una donna, la figlia e un'altra bambina - uccise da una valanga in Val Senales, in Alto Adige, così come l'uomo e il figlio rimasti feriti. La slavina ha travolto una comitiva di turisti che stava sciando sulla pista regolarmente battuta tra la Schmuggler Scharte (la Forcella dei contrabbandieri) ed il rifugio Teufelsegg. La tragedia ha accomunato due famiglie: le vittime sono una donna di 25 anni e due bambine di 7 anni.

La donna, ufficiale dell'esercito tedesco residente nella piccola frazione di Hauteroda in Turingia (a nord di Erfurt), è deceduta sul posto ed è anche madre della bambina morta qualche ora dopo all'ospedale di Trento. Era stata estratta viva dalla neve ma in un gravissimo stato di ipotermia ed è spirata qualche ora dopo. L'altra bambina di 7 anni estratta senza vita dalla valanga di grandi dimensioni era originaria di Eschweiler, vicino Aquisgrana in Renania-Vestafalia. Feriti con fratture e lesioni di media gravità e ricoverati all'ospedale di Merano il padre e il fratello di 11 anni della bambina morta originaria di Eschweiler.

Domani, appena tornerà la visibilità nella zona, riprenderanno le ricerche dei soccorritori che temono ci possano essere altre vittime sotto la neve.