Lega e Meloni non si fermano più. Arriva il sondaggio che fa tremare il governo

Lega e Fratelli d'Italia non si fermano più. I consensi per Salvini e Meloni continuano ad aumentare. Come viene confermato dall'ultimo sondaggio SWG in cui la Lega è al 34.5% (+0.4%) e Fratelli d'Italia cresce dello 0.6% toccando quota 9.5%. Se a questi numeri si somma il 6,2% di Forza Italia, si vede il centrodestra superare quota 50%. Parallelamente continua la caduta libera del M5s che perde l'1% e scivola al 15.8%. Nonostante il Pd guadagni l'1.1% e si attesti al 18.6%, per il governo Conte si tratta dell'ennesima doccia fredda. E chissà cosa accadrà dopo l'approvazione della Finanziaria. Caustico il commento su Instagram di Carlo Calenda che scrive: "Il centrodestra supera il 50%. Il machiavellico piano per arginarlo è fallito. Come diceva quello: "Potevano scegliere tra il disonore e la guerra: hanno scelto il disonore avranno la guerra". Forse sarebbe meglio iniziare a costruire due spitfire".