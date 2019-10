Il prete sbotta in tv con la Ventura. Cosa le dice in diretta

Simona Ventura doma l’imprevisto. A “La Domenica Ventura”, il programma di calcio della domenica mattina su RaiDue, la conduttrice tiene a bada un prete poco “cristiano”. Il giornalista Saverio Montingelli è in collegamento da Genova con Padre Vincenzo, uomo di chiesa tifoso della Sampdoria e dall’esuberanza incontenibile: prima spinge via una disturbatrice che lo impalla per salutare in diretta la Ventura poi ricorda che la squadra migliore è “quella formata dal Padre, dallo Spirito Santo e dal Figlio…il giocatore per eccellenza si chiama Gesù Cristo e fa tanti di quei gol…”, lo studio rumoreggia divertito e Padre Vincenzo sbotta infastidito. La Ventura sorride e risponde: “Padre Vincenzo bisogna porgere l’altra guancia, almeno così diceva l’Altissimo, no? Ma non ci ca**i così! Noi siamo tutti cattolici, siamo vicini al Signore!”, “Non me ne frega niente che sia cattolica” replica il prelato poco ecumenico. Simona Ventura ride incontenibile: “Va bene, portate una camomilla a Padre Vincenzo!”.