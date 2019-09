Black out a via Teulada, salta la Vita in diretta

Black-out a "La Vita in diretta". Il rotocalco pomeridiano di Raiuno non è andato in onda a causa di un blackout. Alberto Matano ha postato sulle sue stories di Instagram attimo per attimo la situazione.

La luce è tornata per pochi secondi, poi di nuovo tutto buio negli studi del programma. Nel video è appare anche Lorella Cuccarini che con Matano conduce la striscia quotidiana.