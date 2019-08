Parte il totoministri. All'Economia Cottarelli o Misiani

C'è chi scalpita per conquistare l’ambita poltrona. C’è chi, invece, quella a cui è già aggrappato da quattordici mesi non intende lasciarla. Ma c’è anche chi è stato colpito dalla delusione perché sin dal primo momento ha capito che non farà mai il ministro di un eventuale nuovo governo Pd-M5s. Che, qualora nascesse, dagli ultimi segnali difficilmente la «discontinuità» ne sarà spirito principe. Neanche a parlarne, ovviamente, qualora il Pd dovrebbe subire l’imposizione del M5s per Giuseppe Conte premier. Un leader senza leadership, «l’avvocato del popolo» – almeno fino al j’accuse in Senato della settimana scorsa – e incolore, ma forse proprio per questo buono per tutte le stagioni. È più probabile, invece, che un eventuale nascita di un esecutivo giallorosso possa raffigurarsi a un pastone tra gli ex governi Renzi e gialloverde...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI