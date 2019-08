Incassato l'endorsement di Donald Trump e divenuto il perno sul quale può incardinarsi il nuovo governo rossogiallo, Giuseppe Conte è l'uomo del giorno. Così quando ha lasciato a piedi palazzo Chigi in compagnia del figlio Niccolò per recarsi in un negozio di telefonia poco distante il premier è stato braccato dai cronisti. Chiusa la strada che costeggia piazza Colonna, mentre Conte ai tanti giornalisti che chiedono lumi sulla crisi di governo, il premier non risponde. "Sto uscendo per delle commissioni", si è limitato a dire prima di infilarsi nel punto vendita.