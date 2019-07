Giletti raddoppia e rinnova con La7 per Non è l'Arena

Giletti non lascia. Raddoppia. In mattinata, prestissimo, il giornalista ha incontrato Urbano Cairo, patron di La7, per rinnovare il contratto per Non è l’Arena. Sembra che si siano incontrati a casa di Cairo per la firma. Un lungo tira e molla, durato mesi, visto che su Giletti avevano messo gli occhi anche Rai e Mediaset. Lui ha preso tempo: una vacanza in Marocco, dopo le fatiche tv, per decidere sul futuro. Poi, da buon attaccante, ha messo palla al centro per segnare un altro gol. Qualche settimana fa, Cairo alla sua festa di compleanno gli aveva chiesto: “Resti o no?” Lui muto. Massimo ha preso tempo valutando ogni proposta. Alla fine ha “risposato” Cairo e La7. E il successo non finisce qui...