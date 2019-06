Se le porti via il cuore la Roma non ha futuro

Un paio di ore prima della annunciata conferenza stampa di Francesco Totti sul proprio profilo twitter la A.S. Roma scriveva: «17 giugno. 18 anni fa diventavamo Campioni d'Italia per la terza volta», e sotto partivano le immagini dei 3 goal con il Parma che avevano consentito di cucirsi lo scudetto sulla maglia. Il primo - il 13° in stagione - era proprio di Totti che già allora faceva il capitano della squadra alla testa di gente come Gabriel Batistuta, Vincenzo Montella (autori degli altri due goal), Damiano Tommasi, Vincent Candela, Eusebio Di Francesco e tanti altri.

Quel ricordo in una giornata come quella di ieri è sembrato un suicidio societario: diceva che sono passati già 18 anni dall'ultima volta che la Roma ha vinto uno scudetto e che invece di ripetersi come accadde nel 2001 quest'anno la squadra è finita al sesto posto in campionato, fuori pure dalla Champions League. Non solo: Totti era l'ultima immagine conservata a Trigoria di una Roma che vince, oltre ad essere non solo la bandiera, ma l'anima stessa della società. Ieri siamo arrivati a...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI