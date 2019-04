Anche il Lazio ha la sua "sanitopoli"

Anche nel Lazio c’è un’inchiesta sui concorsi della sanità e le commissioni d’esame: la Procura di Frosinone ha sequestrato i fascicoli relativi a ben 10 bandi per la selezione dei primari. A scatenare le indagini 3 esposti con altrettanti dossier che puntano l’indice contro le strane coincidenze sulle formulazioni delle commissioni: la legge impone di effettuare un sorteggio fra tutti i primari d’Italia, con esclusione di chi è in conflitto di interessi. Invece, «pur avendo i commissari (di media 2 sul totale di 3 per ogni concorso) la conoscenza diretta, la stretta collaborazione ed in alcuni casi anche la diretta dipendenza dei candidati...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI