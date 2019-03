Nave da crociera in avaria, evacuati 1.300 passeggeri

Un sabato da dimenticare per i 1300 passeggeri della nave da crociera Viking Sky. L’imbarcazione ha avuto un problema al motore al largo delle coste della Norvegia mentre le condizioni del mare erano tutt’altro che rassicuranti: onde grosse e vento inarrestabile. Il piano di evacuazione è scattato subito dopo che l’equipaggio ha lanciato il mayday verso le 14, ora locale. Le immagini, che hanno fatto il giro del web, mostrano il mezzo in avaria nel pieno di una tempesta: l’acqua ha sfiorato i piedi di chi erano a bordo e le operazioni di salvataggio, condotte in elicottero, hanno richiesto diverse ore. Le prime 100 persone sono state portate a terra in serata.

«La nave da crociera Viking Sky ha lanciato un sos per problemi al motore durante il maltempo», ha scritto il Southern relief centre of Norway su Twitter. In quel momento l’imbarcazione si trovava a poche miglie nautiche dalla zona di More og Romsdal, nella Norvegia occidentale. Venendo da Tromsø (nord) a Stavanger (sud-ovest), avrebbe perso la potenza del motore. L’equipaggio è poi riuscito a riavviare un motore e ancorare la nave, che si è stabilizzata a circa 2 chilometri dalla costa. «La barca ha solo un motore acceso e il vento è abbastanza forte, quindi preferiamo avere a terra tutti i passeggeri», ha detto il capo delle operazioni della polizia all’Afp, Tor Andre Franck, sottolineando la «pericolosità di avere simili problemi in queste acque impervie».

In questo tratto di mare, noto con il nome di Hustadvika, infatti, la navigazione è notoriamente impervia, tanto che le autorità norvegesi hanno da tempo preso in considerazione la possibilità di realizzare un tunnel per i battelli attraverso una montagna costiera, così da evitare i transiti in alto mare. Nella stessa zona, la nave cargo Hagland Captain è rimasta in avaria. Lo ha riportato su Twitter l’emittente Nrk, spiegando che a bordo si trovano 9 persone. Il cargo avrebbe dovuto partecipare alle operazione di salvataggio dei 1.300 passeggeri della Viking. Anche in questo caso è stata prevista l’evacuazione in elicottero.