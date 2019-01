Ama e Acea in guerra sulla puzza

Sui cattivi odori che si respirano nei quartieri Villa Spada, Fidene e Castel Giubileo, è guerra tra municipalizzate. Prima dell'incendio scoppiato all'interno del Tmb Salario nella notte tra il 10 e l'11 dicembre scorso, l'Ama aveva presentato un esposto alla Procura di Roma per segnalare che i miasmi, di cui da anni si lamentano i residenti, molto probabilmente non provengono dall'impianto per il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, bensì dal vicino depuratore di Acea.

I pm già avevano avviato un'indagine, partita da una denuncia presentata a fine 2017 dai comitati di quartiere della zona, per capire l'origine della puzza. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di getto pericoloso di cose all'interno del Tmb...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI