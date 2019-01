La lotta anticasta si sposta in Europa

È il bello della diretta social, o meglio, la sua esasperazione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio ci hanno abituato da tempo a video e foto postati su Facebook e Twitter per arrivare ai loro follower senza alcuna mediazione. La frontiera, però, si sposta sempre più in là. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno inaugurato la diretta Fb dalla macchina. Ieri i due sono andati a Strasburgo lanciando così la campagna elettorale in vista delle elezioni europee. Il viaggio dei leader pentastellati verso Strasburgo è stato visto da oltre 230mila utenti.

Il video inizia con un siparietto che mira a dissipare i presunti malumori tra i due: «Vedete, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida»...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI