I poveri gnu bevono tranquilli. Tremenda sorpresa quando sbuca il coccodrillo

Gli gnu bevono tranquilli nel fiume. E pensare che in ogni sessione possono arrivare a bere fino a 8 litri d'acqua. Ma non hanno fatto i conti col coccodrillo, un animale che forse non hanno mai visto prima.

L'animale sbuca all'improvviso e non lascia scampo al povero gnu. Viene azzannato e non riesce più a muoversi. Per lui è la fine.