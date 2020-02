Cristiano Malgioglio professoressa sexy, roba mai vista

Così, in versione sexy professoressa, non l’avevamo mai visto. Eppure è accaduto. Cristiano Malgioglio, paroliere di successo e super opinionista televisivo, in accappatoio, ciuffo bianco d’ordinanza e occhiali da sole, si cimenta in un nuovo video. Che ha tutto il sapore del tormentone.

Su Instagram, la sexy professoressa Malgy scrive: “Sarò un’asina svogliata, ma molto convincente in materia. Con tutta la mia per fortuna ironia vi auguro una buona Domenica”. Ad un certo punto del video, poi, scrive sulla lavagna il nome di Piero Chiambretti (che conduce Cr4 su Rete4 dove Cristiano è opinionista fisso). Ma la scorsa settimana c’è stato un imprevisto: Malgioglio ha lasciato lo studio. Improvvisamente. Tutto questo, però, ha creato un vero e proprio caso in Rete. Tra poche ore, Chiambretti dovrebbe registrare la nuova puntata. Dopo questo video ci sarà anche Malgioglio? Il pubblico si chiede se si possa tratta di un messaggio a Chiambretti. Tutto resta avvolto nel mistero. Per adesso.