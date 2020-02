Come a Sanremo: prima di Bugo se n'era andato Di Maio. Ma forse ritorna... [VIDEO]

Vado o resto? Il dilemma, prima di essere affrontato da Bugo al festival di Sanremo in uno spezzone che resterà nella storia della televisione, era già toccato a Luigi Di Maio, ex capo politico dei 5 stelle. Che, dopo mesi di contestazioni interne, aveva deciso di farsi da parte. Ma già dal discorso d'addio si era capito che il passo indietro era solo momentaneo.

E così Di Maio, forse anche preoccupato dal destino a cui i grillini sarebbero potuti andare incontro con la guida incerta di Vito Crimi, è tornato sulla scena con la scusa della manifestazione sui vitalizi.



E, visto che siamo pur sempre nella settimana del festival, la redazione del Superpodio non poteva non raccontare la storia di Di Maio sotto forma di canzone, per l'ultimo appuntamento con le pillole speciali dedicate alla rassegna canora. Per il ritorno di Di Maio, insomma, è solo questione di tempo. Quello di Bugo, invece, per ora non è in programma. Ma questa è un'altra storia...