Lo guarda così. L'occhiataccia di Greta a Trump è virale

Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, parla a margine del summit sul clima a New York ma quando a sorpresa arriva il presidente americano Donald Trump non riesce a nascondere la smorfia mentre lo fissa. Trump la ignora ma l'accaduto davanti all'ingresso del Palazzo di Vetro, dopo l'accorato intervento della giovane contro i leader del mondo, diventa virale nella clip catturata da un operatore dell'agenzia Reuters, Andrew Hofstetter. I social si scatenano e il tycoon su Twitter la prende in giro cinguettando: "Sembra molto felice".