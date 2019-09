TimVision raddoppia con Chili

TIM e CHILI hanno siglato un accordo che consentirà la commercializzazione, anche attraverso il TIM Box, dell’offerta di CHILI, la piattaforma digitale che propone, oltre al noleggio e all’acquisto dei film on demand, anche tutto il merchandising legato al mondo dell’intrattenimento.

Da ottobre i clienti TIM potranno accedere al catalogo CHILI e scegliere tra una vasta gamma di titoli tra i quali film in visione nella prima finestra di distribuzione, a prezzi scontati che potranno essere pagati direttamente in bolletta.

L’accordo con CHILI va a completare la partnership già avviata tra le due aziende: da giugno infatti TIM ha arricchito il programma fedeltà TIM Party proponendo la “Welcome Gift Card CHILI”, un bonus utilizzabile dai clienti TIM per guardare tra gli oltre 800 titoli i film più amati sulla piattaforma CHILI.

Da ottobre su CHILI i clienti TIM, oltre alla sezione dedicata per l’utilizzo della “Welcome Gift Card CHILI”, avranno la possibilità di accedere ad una vetrina per guardare film in prima visione con una proposta commerciale dedicata e di acquistare ad un prezzo esclusivo il merchandising proposto.

Questa importante partnership rafforza ulteriormente la piattaforma streaming di TIM e conferma la nuova strategia di TIMVISION che punta ad essere il principale aggregatore di contenuti digitali di alta qualità attraverso accordi con player del settore per rispondere alle diverse esigenze e gusti del pubblico quali serie tv, film, news oltre ai principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Il TIM Box garantisce su tutti gli apparecchi televisivi la migliore customer experience, con le sue funzionalità rinnovate, avvalendosi della qualità della connettività della rete TIM per vivere un’esperienza di visione ancora più completa.