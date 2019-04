Robotica, quattro team romani trionfano alla RomeCup

Il team Majorana dell’IC Majorana, il team Robo Book dell’IC Nitti, il team Cardano Robotics dell’IIS Cardano di Monterotondo e il team SPQR2 dell’IIS Galilei (entrambi Selezioni nazionali RoboCup 2019) sono gli istituti romani fra i vincitori delle nove categorie in gara - premiati stamani in Campidoglio - della tredicesima edizione della RomeCup 2019.

Il multievento promosso dalla Fondazione Mondo Digitale per valorizzare i giovani talenti italiani e sostenere l’ecosistema dell’innovazione su tre assi trasversali: robotica, intelligenza artificiale e scienze della vita. Alle gare di robot (Soccer, Explorer, Rescue, On Stage, Rescue Simulation) e ai contest creativi tra studenti in alternanza scuola-lavoro e atenei italiani si sono aggiunte nuove sfide: l’hackathon “Robotica e scienze della vita”, in collaborazione con Regione Lazio, Lazio Innova e Università Campus Bio-Medico di Roma, e la challenge “SuperConnected Robot” lanciata da Invitalia e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa a startupper, studenti e ricercatori.

Premiati altresì i vincitori del contest “5G4School” promosso con la Fondazione Lars Magnus Ericsson. Il premio speciale in memoria di Federico Mattogno, messo a disposizione e consegnato in Protomoteca dai suoi genitori, è stato assegnato, invece, al progetto “PowerHead” della categoria Cobot, realizzato dai giovani dell’IIS Vallauri di Velletri con gli universitari del Campus Bio-Medico di Roma.