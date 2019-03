Torna Codemotion Rome: dove le idee diventano software

Dal 20 al 23 marzo torna Codemotion Roma, l'evento nato da un’intuizione di Chiara Russo e Mara Marzocchi e giunto alla sua IX edizione. Sarà anche quest’anno occasione di incontro tra sviluppatori software e i professionisti del mondo IT.

Workshop e Conferenza - Mercoledì 20 e giovedì 21 marzo saranno dedicati ai classici 4 workshop che aprono la conferenza. Quest’anno riguarderanno i seguenti temi: Artificial Intelligence, Angular, Big Data e Tech Leadership. La conferenza vera e propria avrà luogo venerdì 22 e sabato 23 marzo. Nel corso delle 2 giornate di Conference dedicate alla programmazione, Codemotion porta a Roma presso la facoltà di Ingegneria dell’Università Roma TRE il meglio del panorama internazionale nel mondo del coding. Tra gli speaker presenti: il keynoter Venkat Subramaniam di Agile Developer, Rasmus Lerdorf, il creatore di PHP, Sander Hoogendoorn, Chief Architect di Quby, Luca Cipriani, CIO di Arduino, Danny Banks di Amazon, Claus Ibsen di Red Hat, Gabriele Petronella di Buildo, Alberto Forni di Balsamiq e molti altri. Un’importante novità di quest’anno: durante le due giornate di conferenza è prevista un’innovativa sfida di codice per identificare i migliori developer in 4 diversi linguaggi di programmazione.

L’Agenda - Quest’anno saranno 16 le track trattate durante Codemotion: Software Architecture, Devops, Mobile, Big Data, Cloud, FAAS/Serverless, Cybersecurity, Blockchain, IoT, AI/Machine Learning, Inspirational, Diversity in Tech, Front-End, Design/UX, AR/MR/VR e Gamedev.

Sponsor & Recruiting - Codemotion si conferma come il must-attend event anche per le grandi Company tech, che trovano qui il loro target naturale a cui presentare soluzioni innovative e progetti in sviluppo: Google Cloud, Facebook Developer Circles, Oracle, Nexi, Intel sono solo alcune delle leading tech company che durante questa edizione supportano Codemotion e che trovano nella conferenza l’occasione ideale per incontrare (e assumere) talenti tech. Non solo, oltre ad essere riconosciuta come una delle migliori via di accesso ad opportunità lavorative all’interno delle aziende più innovative del mondo, Codemotion è sicuramente il posto giusto in cui aggiornare il proprio business sugli ultimi trend tecnologici.

Community & Networking - A supportare Codemotion oltre 150 tra le migliori Tech Communities per i momenti di approfondimento e networking. Il pubblico di Codemotion è costituito per oltre il 70% da CTO, Tech Lead e Senior Developer, presupposto fondamentale per un networking di qualità. Codemotion è da sempre un evento realizzato dalle community e per le community, focalizzato sugli sviluppatori e sulle loro esigenze.

Info - Codemotion Rome 2019 si terrà dal 20 al 23 marzo (20-21 marzo workshop / 22 e 23 marzo Conferenza) presso la Facoltà di Ingegneria – Università Roma TRE, via Vito Volterra, 60. Tutte le informazioni sul sito ufficiale di Codemotion Rome 2019.