L'erede dell'iPhone X avrà un maxi display da 6,5 pollici

È di nuovo quel periodo dell’anno. Finiscono le ferie, si chiudono gli ombrelloni, ma soprattutto vengono presentati i nuovi iPhone nell’ormai consueto evento settembrino che addolcisce un po’ il ritorno a lavoro degli appassionati di tecnologia. L’appuntamento è il 12 settembre, per l’esattezza, ma qualcosa riguardo ciò che verrà annunciato dal CEO Tim Cook sul palco dello Steve Jobs Theatre nel nuovo Apple Park si sa già. Voci di corridoio che non presagiscono grandi sorprese: sarà un anno di passaggio per Apple, che porterà avanti il design senza bordi di iPhone X con tre nuovi modelli e l’obiettivo di continuare la sua crescita nonostante il mercato degli smartphone stia cominciando a rallentare.

Ancora nessun rumor sui nomi dei nuovi dispositivi di casa Apple, ma tante invece le indiscrezioni per quanto riguarda l’hardware e il prezzo di vendita. Il primo dei tre modelli, quello di fascia alta diretto erede di iPhone X, secondo alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg e confermate anche dall’esperto analista Ming-Chi Kuo, sarà dotato di un display gigante OLED da 6,5 pollici, il più grande mai prodotto da Apple, montato su un corpo in acciaio inossidabile con retro in vetro, che nasconde il nuovo processore A12, 4 GB di memoria RAM e da 64 a 512 di memoria interna. A questo si aggiunge una batteria a due celle da 3300 mAh e la doppia fotocamera posteriore da 12 MP con stabilizzatore ottico, oltre a quella anteriore con Face ID. Il prezzo sembra competitivo, relativamente agli standard Apple: si aggirerà fra i 900 e 999 dollari.

Il secondo modello mantiene quasi tutte le caratteristiche hardware del primo, ma avrà uno schermo più piccolo da 5,8 pollici – come quello di iPhone X – una batteria meno potente e un prezzo di un centinaio di dollari inferiore. Entrambi arriveranno sul mercato, come da tradizione, subito dopo l’annuncio verso fine settembre.

Qualche novità in più promette invece il terzo modello che verrà presentato tra due settimane. Un iPhone più accessibile, sulla scia dell’ormai storico e colorato 5C, con cui Apple punta ad aumentare il numero di dispositivi venduti e magari riconquistare il secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, perso, nel secondo trimestre del 2018, a favore di Huawei.

Il nuovo iPhone più economico avrà un display LCD da 6,1 pollici. Sotto la scocca in alluminio si celerà sempre il nuovo processore A12, ma affiancato da 3GB di memoria RAM e da 64 o 256 di memoria interna. Il comparto fotografico sarà meno performante di quello dei due modelli di fascia alta, ma comunque di alto livello, con una fotocamera posteriore da 12 MP con stabilizzatore ottico. Al nuovo iPhone sembra che mancherà il 3D Touch, mentre come i due fratelli maggiori sarà dotato del sistema di gesture e del Face ID. Il tutto a un prezzo che si aggirerà intorno ai 600-699 dollari e con cinque colorazioni fra cui scegliere, ma sembra che le spedizioni non partiranno prima di ottobre/novembre. Per tutto il resto non ci resta che aspettare il 12 settembre, quando i rumor lasceranno spazio agli annunci ufficiale, magari con qualche sorpresa.