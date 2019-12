Ecco il miglior panettone di Roma

Roma lancia l’ennesima sfida a Milano. E stavolta lo fa andando a confrontarsi con il capoluogo lombardo direttamente su un dolce tipico della tradizione meneghina, il panettone. Domani nella capitale ci sarà infatti il primo Festival del panettone di Roma. Ospitato negli spazi del Boscolo Circo Massimo, in via dei Cerchi 87, vedrà i migliori pasticceri della città presentare le proprie «creazioni» in una competizione per eleggere la «più golosa». Due le sfide: una sul panettone tradizionale così come previsto dal disciplinare e una con la variante al cioccolato, a tema libero.

Il panettone ha una preparazione che è stata codificata in un decreto che lo definisce come «prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda, con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida». Gli ingredienti principali devono essere «farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria "A" o tuorlo d’uovo o entrambe, in quantità tali da garantire non meno del 4% in peso in tuorlo; percentuale di materia grassa butirrica non inferiore a 16; uvette e scorza di agrumi canditi (arance e cedri), non devono scendere al di sotto della soglia del 20%; lievito naturale costituito da pasta acida».

Per i visitatori c’è l’opportunità di un vero e proprio tour di degustazioni tra dolci e bollicine, oltre a incontri a tu per tu con i grandi pasticceri, con talk di approfondimento. Tra i partecipanti ci saranno Achilli Caffè, Antonini, Barberini, Bompiani, Cantiani, Casa Manfredi, D’Antoni, Giuffré, Gruè, Le Levain, Marazza (Priverno), Nero Vaniglia, Panificio Nazareno, Panzini (Subiaco), Patrizi (Fiumicino), Pompi e Santi Sebastiano e Valentino. Vini dolci e bollicine con Casale del Giglio e Poggio Le Volpi, liquori con Amaro Neri, il Chinottissimo e il buonissimo caffè Circi. Tutte rigorosamente aziende laziali. I pastry chef protagonisti degli show cooking saranno Giuseppe Amato (La Pergola, tre stelle), Marion Lichtle (già Il Pagliaccio, due stelle), Marco Nuzzo (Imàgo una stella) e Antonella Mascolo (Verve all’Hotel DOM). Spazio anche alla beneficenza. Panettone Maximo infatti darà l’opportunità di regalare un sorriso ai pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù grazie alla raccolta dei panettoni da consegnare alla casa famiglia Istituto delle Suore Francescane della Croce del Libano.

Appuntamento dalle 11,30 alle 19,30. Ingresso: 10 euro adulti, 5 euro bambini fino a 12 anni.