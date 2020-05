Giulia De Lellis provoca Tony Effe. Cosa fa Taylor Mega

Il triangolo è rovente. Anzi di fuoco. Giulia De Lellis, fidanzata con il dj Andrea Damante, pubblica una Ig Stories in cui dice: “Io amo follemente Tony Effe” (fidanzato con Taylor Mega, influencer da oltre 2 milioni di follower). Sembrerebbe una vera provocazione per il popolo della Rete (a cui non sfugge nulla).

Adesso come la prenderà Taylor Mega? Silenzio assoluto sui social. Per adesso. Ma la faccenda si sta ingigantendo anche perché la De Lellis con quella stories osanna le doti musicali di un rivale (presunto) del suo fidanzato, Andrea Damante. Cosa diranno i fan dei Damellis? Acque agitale, a quanto pare. Si tratta per davvero di un’infatuazione o di una semplice provocazione? Sembra, però, che questa Ig stories non sia sfuggita nemmeno agli addetti ai lavori.