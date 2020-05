Naike Rivelli spoglia Ornella Muti. Così attacca i like al lato B da urlo

Ornella Muti, Naike Rivelli e il lato B da urlo che ha il difetto di prendere troppi like: “E’ proprio vero che un pelo di f**a tira più di cento buoi”. La figlia dell’attrice dagli occhi di ghiaccio ha pubblicato su Instagram un post in cui la mamma appare seduta su un letto di schiena e con il lato B in bella mostra. Bella davvero perché il dorso è palestrato e il fondoschiena a 65 anni è rotondo e sodo, segno che l’età anagrafica è sempre più una convenzione.

Ma Naike, che ha il pregio della provocazione nel sangue e della libertà nelle mutande, non ha postato la foto per strappare like bensì per bacchettare i connazionali: “Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore...com’è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare e anche se di Ornella Muti possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile...mentre sul culo, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale...Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic...scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel like”.