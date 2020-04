Chiara Nasti pubblica un post sul profilo Instagram (@nastilove) e alle critiche dei follower replica con un gran tocco di volgarità. L'influencer posta un rotolo di carta igienica sul quale ha stampato le opinioni dei fan e commenta: "Ecco cosa faccio delle vostre critiche" scrive. La pagina @giuseppeporro.it riprende il post e Aurora Ramazzotti commenta con l'emoji della faccina incredula. Ma la Nasti se ne accorge subito, si infuria e risponde alla figlia del cantante e di Michelle Hunziker con un attacco personale: "@therealauroragram di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo! :)".

Alla Nasti, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, non importa dei follower comuni, ma di quelli famosi sì. Un comportamento che non è sfuggito agli internauti di nuovo compatti contro l’influencer: “Che sfigata sei!”, “Che bassezza, che pochezza”, “Una signora proprio. Quando non si hanno altre armi, si diffama”, “Con questa risposta sei proprio pessima. La carta igienica,oltre al sedere,pulisci la lingua e le dita”, “Guarda caso hai risposto solo al commento di Aurora e non a tutti gli altri. Come mai? Forse perché commentando un personaggio pubblico,hai più visibilità sui giornaletti di gossip eh”, “Speriamo che ti denunci per diffamazione”.