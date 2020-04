"Sono tornato con Loredana": Al Bano rompe il silenzio. E svela tutta la verità. Nessun triangolo a Cellino. L’amore con la Lecciso vince. Al Bano e Loredana hanno due splendidi figli (Jasmine e Bido) e in tutti questi anni la loro favola non è mai finita. Pagina dopo pagina è stata scritta a quattro mani. Adesso al settimanale DiPiù racconta: “Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’. Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”, racconta Al Bano settimanale di Cairo.

Da mesi tra la Lecciso e Carrisi c'è un feeling sospetto, ma i due non avevano mai confermato e neppure smentito l’indiscrezione. Che adesso ha tutto il sapore dello scoop. Ma è anche una doccia ghiacciata per Romina.