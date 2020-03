Al Bano e Loredana senza più segreti: la foto che fa impazzire i fan. E Romina...

Quarantena. Senza rinunciare all’amore. E la frase pubblicata da Loredana Lecciso su Instagram già fa sognare tutti. “L’amore è tutto quello che abbiamo”, dice la Lecciso. Cellino come location, Al Bano con il panama in testa. Loredana accanto a lui. Foto di spalle. E i fan sognano. La loro reunion, ormai, non è più un mistero. Sopratutto adesso che Carrisi è a casa, tra faccende domestiche e agricoltura, Loredana ha più tempo per coccolarlo.

Romina Power, invece, sembra sempre più lontana da Al Bano. I due, giudici ad Amici, sembra che abbiano viaggiato addirittura separatamente da Cellino a Roma. In Puglia, nel quartier generale di Carrisi, c’è Loredana. Lo aspetta a braccia aperte. Qualcuno, una fonte indiscreta, racconta che la Lecciso si sia cimentata anche con la buona cucina. Insomma, prende per la gola il suo Al Bano. Una quarantena all’insegna dell’amore. Stamattina, in diretta su RTL102.5 Carrisi ha detto: “Appena finirà questo Coronavirus farò una festa”. Una promessa che rispetterà. Tutti sono invitati.