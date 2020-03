Al Bano, cosa fa con Loredana Lecciso

Questione di feeling: un altro selfie sospetto! Al Bano e Loredana troppo vicini. Gossip rovente. Cuori. Didascalie. E il gossip diventa ancora più rovente. E’ tutta questione di feeling tra Loredana Lecciso e Al Bano. L’ultima foto non lascia spazio a dubbi. I due, che dicono di essere ex, trascorrono una giornata insieme. Una delle tante, verrebbe da dire, visto che sono sempre più vicini negli ultimi mesi.

E’ successo già qualche settimana fa di vederli insieme con quei 10 mila passi nel bosco. Erano avvinghiati in foto. Sempre nel Salento, quartier generale di Carrisi. Magari sarà scappato pure un bacio! Chissà. Ma adesso accade di nuovo: Carrisi e Lecciso si concedono una scappatella lontano dai paparazzi. Immersi nella natura. Soli soletti. Loredana, che con Al Bano ha avuto due figli splendidi, recentemente ha svelato: “La passione non è mai andata via con lui”. Una frase che ha tutto il sapore della verità e che potrebbe lasciare a bocca aperta Romina Power (ex moglie di Al Bano). Il triangolo di Cellino resta infuocato. Ma sul “cateto maggiore”, come direbbero i matematici, c’è Lory Lecciso. Bella e solare più che mai. Sono lontani i tempi delle sue sfuriate televisive, adesso la showgirl - ospite di recente della d’Urso - è tornata ad essere la regina di Cellino.