Elena Morali scaricata da tutti. Ecco la verità sulla showgirl

La “Morali” della favola? La bella Elena mollata da tutti parte con Luigi Favoloso. Ed è subito giallo...

Elena Morali sarebbe stata scaricata da tutti. Bye Bye Scintilla (il comico di Colorado) e bye bye Daniele Di Lorenzo (il produttore quarantenne con cui aveva avuto una storia di un anno e mezzo tra alti e bassi). Proprio lui, adesso, lancia l’allarme dicendo: “Elena, sei finita in una trappola”. Tempi difficili per la Morali? Forse. Anche la Stars Managment, di Paolo Chiparo, pare che l’abbia scaricata. E ora si ritroverebbe anche alle prese con un nuovo agente.

Ma lei, a quanto pare, è partita con Luigi Favoloso - ex di Nina Moric - per un viaggio all’estero. A Pomeriggio5 lo stesso Favoloso ha confermato l’indiscrezione. Aria di corteggiamento in corso? Ma il super produttore Di Lorenzo, che ha sempre amato Elena, prima di smarcarsi dalla vicenda vuota il sacco e dice: “Ho paura che qualcuno possa fare del male ad Elena”. Insomma, per Di Lorenzo il feeling tra la Morali e Favoloso sarebbe solo un finto gossip. Nulla di più. E all’ex della Moric manda un messaggio chiaro: “I miei avvocati stanno preparando tutto per una denuncia. Ho ricevuto minacce da Luigi Mario Favoloso, non l’ho mai preso in considerazione. Ma presto dovrà rispondere di quello che ha fatto nei miei confronti in tribunale perché ha persino falsificato conversazioni via chat con altre persone attribuendole a me. Cosa falsa. Non si può salvare chi non vuole essere salvato. A questo punto anche io faccio un passo indietro”.

Poi, contattato da Il Tempo, Di Lorenzo riavvolge il nastro e parla di Elena (che ha avuto anche una storia con il comico Scintilla): “L’ho amata veramente per un anno e mezzo, ma negli ultimi mesi la amo in modo diverso e sono preoccupato per lei. In questi ultimi giorni, dopo aver scoperto l’avvicinamento di Favoloso per un finto gossip (scatti fotografici con Elena che sarebbero finiti sui giornali con tanto bacio), ho parlato immediatamente con Elena per capire capire cosa stesse accadendo. Lei mi ha detto che era all’oscuro di tutto e che avrebbe interrotto la frequentazione lavorativa con Favoloso e la sua banda. All’inizio le ho creduto, ma poi ho scoperto che era lei stessa complice di questo finto gossip. Le foto tra lei e Favoloso sono state scattate in un ristorante di Milano e non le ha acquistate nessun giornale (da quello che so)”.