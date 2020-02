Rita Rusic senza veli. Dopo il Grande Fratello si spoglia e si fa vedere in reggiseno subito prima di andare a letto. Poi pubblica il selfie su Instagram. E i fan gradiscono.

Per Rita Rusic un periodo felice anche grazie alla partecipazione al reality show di Alfonso Signorini. La produttrice decide di farsi vedere praticamente nuda sui social. E il messaggio non lascia dubbi: "Mi preparo per la notte", con tanto di cuoricini ai suoi fan.