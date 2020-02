Silvia Provvedi è incinta. La lieta novella, annunciata nel salotto di Verissimo dalla gemella de Le Donatella, svela un altro gossip: ovvero che la turbolenta storia con Fabrizio Corona è ormai alle spalle e l'amore, quello vero, è con l'imprenditore Giorgio De Stefano conosciuto come Malefix. La coppia è in attesa di una bambina che nascerà a giugno.

"Ho incontrato una persona che mi dà serenità, che mi ha rapito il cuore oltre ovviamente alle sue qualità estetiche è molto più profondo questo amore" racconta a Silvia Toffanin. "Molta complicità mentale, solidarietà l’uno con l’altro. Non manca ad un appuntamento col ginecologo, è estremamente presente. E’ una persona molto introversa, riservata, non ci ostacoliamo, ci rispettiamo. Lui è il famoso Malefix che mi mandava aerei durante il GF Vip. Noi ci stavamo conoscendo, non avevo occhi che per lui. E’ stato un lungo corteggiamento. Mi ha sempre colpito quanto mi facesse ridere, io avevo bisogno di leggerezza. Ero appesantita da maschere per autoproteggermi. Mi ha fatto ritrovare me stessa, mi ha ringiovanita, mi ero incupita. Mi ha donato il sole e non c’è niente di più bello di avere una bambina da una persona così". Il video messaggio della sorella gemella con la quale ha un rapporto strettissimo fa commuovere anche la Toffanin.