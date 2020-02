Capelli corti e baffetti, il nuovo look di Nicolò Zaniolo spacca i tifosi

Nicolò Zaniolo cambia look e il web si spacca. Capello corto e baffetto che cresce. Il peggio dovrebbe averlo passato. Dopo il recente infortunio durante la sfida tra Roma e Juventus, il centrocampista della Roma si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Poi ha iniziato la fisioterapia e il recupero fisico prima di tornare in campo con gli altri compagni giallorossi.

Sarà stato il maggiore tempo libero, ma Zaniolo ha deciso di cambiare look e di farsi crescere i baffi. La fidanzata Sara Scaperrotta non perde l'occasione per immortalarlo e per postare la foto sui social. Ed ecco qui. Il web si spacca tra pro e contro. E c'è perfino chi dice che così somigli troppo a...Hitler