Giulia De Lellis con l'anello al dito. Andrea Iannone si è deciso, matrimonio e...

Che nozze siano. Quando, però, non si sa. L’unica notizia certa per adesso è legata all’anello che Andrea Iannone ha regalato a Giulia De Lellis. Stando a quanto raccontano le foto del settimanale Nuovo, i due dovrebbero convolare a nozze, Forse nel giro di un anno. Ma anche prima.

I diretti interessanti non parlano: bocche cucite, come vuole la tradizione dei più importanti personaggi del gossip. Sono fidanzati da tempo, esattamente da quando Iannone e Belen Rodriguez si sono mollati, contemporaneamente al terremoto avvenuto tra Andrea Damante e Giulia. Si volta pagina, dopo diversi mesi di fidanzamento, con le nozze. Mai annunciate, ma desiderate da entrambi: lo scoop di Nuovo ne è la prova.

Iannone, qualche anno fa, aveva comprato casa in Svizzera per andare a vivere con Belen. Fu lei, infatti, a scegliere gli arredi e non solo. Ma questa è un’altra storia. Per adesso il super pilota di MotoGP, coinvolto in un presunto scandalo di doping (nei prossimi giorni l’udienza), pensa alle faccende di cuore con la sua Giulia. L’amore trionfa sempre.