Silvia Provvedi archivia Corona e diventa mamma

Silvia Provvedi diventerà mamma. Archiviata oramai la tormentata storia con Fabrizio Corona, la gemella mora del duo Le Donatella, ricomincia con l'imprenditore milanese (ma di origini calabresi), Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix. La coppia è stata immortalata in esclusiva dal settimanale Chi. Lui con la mano sul pancino di lei, al quinto mese di gravidanza, sotto gli occhi divertiti della bionda Giulia Provvedi. La nascita è prevista all'inizio di giugno e il fiocco dovrebbe essere rosa. Silvia sogna un matrimonio a Modena, la città dove le gemelle Provvedi sono nate, la prossima estate, quando la piccola sarà nata.

Sorridente e bella come solo una mamma sa essere, Silvia sembra aver ritrovato la serenità, mentre Fabrizio posta foto con il figlio Carlos Maria dopo aver lasciato il carcere e iniziato un percorso di riabilitazione. Corona, sul prossimo lieto evento della ex fidanzata, ha preferito calare il silenzio. Recuperato il rapporto con la madre di suo figlio, Nina Moric, l'ex agente dei paparazzi, è concentrato su altro: superare i suoi problemi, stare vicino al figlio e trovare un via verso la serenità.

Giulia Provvedi, invece, non vede l'ora di diventare zia. E chissà che non stia pensando anche lei a mettere su famiglia con il portiere dell'Atalanta, Pierluigi Gollini. Il rapporto tra i due sembra andare avanti a gonfie vele.