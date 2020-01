Aida Yespica: "Ho avuto una storia d'amore con una donna famosa. Ma non posso dire chi è"

Prima di fidanzarsi con Matteo Ferrari, l'ex calciatore della Roma e della nazionale, Aida Yespica ha avuto una travolgente storia d'amore con una donna, per giunta molto famosa. Sono le scottanti dichiarazioni che la showgirl venezuelana ha raccontato a "Rivelo", in onda su Real Time: «Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei».

L'ex concorrente di Gf Vip e Isola dei Famosi non ha voluto fare nomi, ma ha raccontato alcuni dettagli sul suo fidanzamento lesbo risalente a diversi anni fa: «Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei ma una volta finita sono stata molto male». «Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su, ma c’è solo amicizia - ha spiegato la Yespica - Non c’è più quella passione di un tempo».