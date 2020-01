Il "re magno" del nuoto Magnini e l'ex velina Palmas si sposano a marzo

«A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno». Giorgia Palmas e il fidanzato Filippo Magnini, ex iridato del nuoto, ospiti domani a «Verissimo» su Canale 5, raccontano la loro felicità per l’imminente matrimonio. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la showgirl ripercorre i momenti più emozionanti della proposta che l’ex nuotatore le ha fatto durante la notte di Natale: «Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa». Magnini, visibilmente emozionato, confessa di aver preparato tutto nei minimi dettagli per rendere quella notte indimenticabile: «Ho voluto creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove andremo a vivere e dove volevo fosse custodito questo primo ricordo. Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia».

Atteso il momento giusto, l’ex campione ha trovato il coraggio di dichiararsi: «Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi». Anche l’ex velina non ha avuto dubbi: «Mi sono inginocchiata anch’io e ho detto sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita». Giorgia Palmas, che è già mamma di Sofia, è convinta che il compagno sia la persona giusta: «Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile».