Gabriel Garko, la rivoluzione dell'attore: si presenta così

Col ciuffo biondo non l'avevamo mai visto. Gabriel Garko stupisce tutti. Nuovo look in occasione della presentazione del suo libro, intitolato “Andata e ritorno”. L’attore lascia i fan senza fiato. E infiamma ancora una volta il gossip soprattutto perché resta un mistero la sua vita sentimentale. Garko è single o fidanzato? Non parla. Non commenta. Non vuole chiacchiericci.

Ma da tempo, ormai, si parla di una presunta storia con l’attore Gabriele Rossi: un rumor e nulla di più che i diretti interessati smentiscono categoricamente. L’anello indossato da Garko porta tutti i gossippari fuori strada perché sembra essere identico a quello di Gabriele Rossi. Una strana coincidenza? No. Un vero giallo: come i capelli di Garko.