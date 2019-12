Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo al capolinea. Così si lasciano sui social

Ruffini-Del Bufalo: addio sui social. Mistero sui motivi della crisi. Nessun annuncio in pompa magna sulle pagine dei principali settimanali di gossip. Ma l’addio a Paolo Ruffini, stavolta, Diana Del Bufalo preferisce riservarlo ai social con un pensiero profondo. Che lascia tutti a bocca aperta. Per adesso i più curiosi, visti i numerosi alti e bassi della loro storia, si stanno chiedendo cosa possa essere accaduto. Mistero sulle cause della loro rottura.

La Del Bufalo sui social scrive: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna…per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. ♥️ Grazie a tutti”.

Nessun commento da parte di Ruffini, che in queste ultime settimane ha concluso le registrazioni de La pupa e il secchione (insieme a Francesca Cipriani). Ci sarebbero, però, alcune parole che lasciano perplessi i più attenti. Diana parla di “rabbia e risentimento”. E allora, qualcuno si domanda: cosa possa essere accaduto? La loro storia era iniziata nel 2015 per proseguire fino a pochi giorni fa, senza clamorosi colpi di scena. Poi la notizia dell’addio. Imprevedibile.