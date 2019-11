Maria Elena Boschi strombazza la verità sul fidanzato segreto

Una storia importante lontana da occhi indiscreti. Maria Elena Boschi si racconta senza filtri al settimanale "Chi" rivelando di aver avuto un grande amore negli anni in cui era ministro per le Riforme Costituzionali. Meb ha dichiarato alla rivista di Alfonso Signorini: "Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c'erano problemi".

La Boschi, pochi mesi fa, si è presentata a un evento al braccio dell’attore Giulio Berruti, gli sguardi erano complici, ma nessuno dei due ha mai confermato il presunto fidanzamento. L’ex vicepresidente del Consiglio ha anche ribadito che “finita l'esperienza politica, tornerò a fare l'avvocato”, un’ipotesi a cui il direttore del settimanale, Alfonso Signorini, ha detto di non credere durante la prima puntata de “La Repubblica delle Donne”.