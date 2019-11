Iannone e De Lellis, ecco le prove. Sono cinque mesi che...

E convivenza sia. Ormai da ben cinque mesi, Giulia De Lellis vive insieme ad Andrea Iannone. Stiamo parlando della super coppia di ex per eccellenza: lei per anni legata al dj Andrea Damante, lui a a Belen Rodriguez. Ma le favole finisco. Così anche i riflettori di quelle storie, molto social e tanto popolari, si sono spenti con forti attriti macinati sulle pagine de giornali. Poi, all’improvviso, è nato un nuovo amore. Inaspettato, che ha lasciato tutti senza fiato.

De Lellis-Iannone, infatti, fanno coppia da mesi e la nota influencer, fresca di successo con il suo primo libro in uscita, ha annunciato di essersi trasferita dall’ex di Belen ormai da tempo. Forse in quella casa in Svizzera che Iannone aveva acquistato e ristrutturato insieme alla Rodriguez? Mistero.

Secondo i fan si tratta della prima grande prova per entrambi, che potrebbero convolare a nozze cancellando con un colpo di spugna il passato. Addio favole, quelle che hanno animato il gossip degli ultimi anni con le loro storie d’amore. Punto, a capo. Si ricomincia. E sembra che a Giulia ed Andrea siano molto affiatati. Un feeling invidiabile ed una serenità che in ogni modo tranquillizza i fan.