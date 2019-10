Valentino Rossi, impennata d'amore su Instagram

Valentino Rossi ingrana la marcia. Amore a tutto gas sui social con la sua Francesca Sofia Novello (26 anni d’età). Il “dottore” fa coppia con lei da quasi due anni e per la prima volta è uscito allo scoperto su Instagram con una dedica molto sdolcinata. “Buon compleanno amore” , ha scritto il pilota pubblicando una foto. Lei ha risposto in modo secco: “Grazie amore mio”. La Novello, modella milanese, ha stregato il campione di MotoGp due anni fa. In occasione del compleanno, Valentino le ha regalato un enorme mazzo di rose (tutto documentato da una storia su Instagram). La coppia, poi, ha festeggiato fino a notte fonda in un locale di Milano. Secondo i beninformati, Valentino Rossi pare che stia pensando di mettere su famiglia con la Novello. Una bella notizia per gli amanti del gossip. Una vera impennata d'amore.