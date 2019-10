Chiara Ferragni si strozza. Il video è un disastro

Fedez compie 30 anni e Chiara Ferragni lo porta in Oman per festeggiare il nuovo decennio. L’imprenditrice digitale e il marito stanno documentando tutto su Instagram: gite in barca, alberghi con vista mozzafiato, musei e moschee, ma non è tutto oro quel che luccica. La Ferragni ha provato ad aspirare un narghilè ma il fumo le è andato di traverso provocandole un colpo di tosse così roco e profondo da sembrare quello di un fumatore accanito. Un rumore sordo che ha scatenato l’ilarità di Fedez: “Ecco cosa succede quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il Baffo” (il tele imbonitore molto noto negli anni ’80 e ’90 per la sua voce asmatica). La coppia è dotata di autoironia e non solo ha accettato di buon grado le decine di migliaia di commenti divertiti ma ha anche ripostato sul proprio profilo Instagram le parodie più simpatiche del web.

