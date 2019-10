Chef Rubio non si ferma più. Ora se la prende pure con Giletti

Giletti lo ha criticato domenica sera durante "Non è l'Arena" e lui gli ha risposto sui social. Protagonista ancora Chef Rubio, il cuoco-star di "Unti e Bisunti" che aveva già detto la sua sui poliziotti uccisi a Trieste. "Amore mio - scrive il cuoco su Instagram - il numero non ce l’hai quindi non sparare cazzate in diretta dicendo che mi stai chiamando, che poi gli analfabeti funzionali ce credono e me riempiono la posta de stronzate. Quindi la prossima volta evita (o chiedi alla redazione il numero vero). Che poi te poteva pure dì male (o bene, dipende dai punti de vista) e me trovavi su’r cesso e allora sai quanto me tajavo. Fate ride li mortacci vostra e de chi ve paga".