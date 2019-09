Akash, pace fatta. Il modello non è più single

La tempesta è finita. Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che ha partecipato a "Ballando con le stelle", non è più single. Infatti, è tornato con la propria fidanzata dopo la bufera dei giorni scorsi. I due o sono tornati a vivere insieme dopo la spifferata che avevamo lanciato sabato scorso. Sarebbe stati lontani, da nostre indiscrezioni, solo pochi giorni. Poi il rappacificamento. Improvviso, ma voluto. La coppia, che non ama uscire allo scoperto, vive a Milano. Akash ha conosciuto la sua attuale fidanzata sui social. Adesso dovrebbe partire per l’America per impegni legati alla moda. Lei lo seguirà? Mistero.