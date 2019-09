Garko di nuovo innamorato. Chi è la bionda misteriosa?

"Follemente innamorato ma non chiedetemi altro" aveva rivelato poco tempo fa Garbriel Garko in un'intervista sulla sua vita privata senza però rivelare chi fosse la persona che ormai da tempo è al suo fianco. E, adesso, sull'attore pizzicato in un bar di piazza Mazzini a Roma con una bionda misteriosa, si è scatenato il gossip. I due, vicinissimi al colossale palazzo della Rai, chiacchierano seduti a un tavolino del locale. È la nuova fiamma, un'amica o un incontro di lavoro?