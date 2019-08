Mark Caltagirone spunta in spiaggia (su una t-shirt...)

Adesso arrivano pure le magliette con il volto di Mark Caltagirone (l’uomo inesistente che Pamela Prati aveva annunciato di voler sposare). L’idea delle magliette è di Gianni Ippoliti, il regista del fanta-thriller finito nel vortice delle polemiche dopo lo stop della Prati alla proiezione del trailer in occasione del Festival di Maratea. Ma il regista, tramite il suo legale Fabio Verile, ha risposto chiaramente alla showgirl dicendosi pronto a far leggere il copione. Ippoliti sta continuando a lavorare al suo cortometraggio. Ed aspetta con ansia le ultime novità del Prati-Gate per terminare le riprese.

Intanto, sulle spiagge in questo ultimo scorcio di vacanze, impazza la moda delle t-shirt con il titolo del fanta-thriller con il volto di Massimo Di Carlo: l’attore che interpreta Mark Caltagirone.