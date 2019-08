Eros-Pellegrinelli, retroscena di Boldi sull'addio

Massimo Boldi allontana le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e l'ex moglie Marica Pellegrinelli: "Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata". In un'intervista al settimanale "Di Più", l'attore afferma: "Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire".

Vezza, 35 anni, è il rampollo di una famiglia produttrice di arredamento di design nota in tutto il mondo e non ama la luce dei riflettori, la Pellegrinelli invece ha avuto due figli dal famoso cantante. Dopo aver annunciato l'addio a mezzo stampa, Michelle Hunziker, prima moglie di Eros, ha smesso di seguire su Instagram la modella, mentre la figlia Aurora ha dichiarato di essere molto affezionata all'ormai ex moglie del papà.